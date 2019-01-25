Конкурент Порошенко переборол совесть ради "трофейных" шапок Давоса

На память о Давосе: кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко забрал с экономического форума шесть бесплатных шапок. Их и перчатки с логотипом раздавала одна из страховых швейцарских компаний. Шевченко в Интернете уже раскритиковали за трофейные давосские шапки.

Сам Шевченко признался, что сначала взял одну, но на следующий день встал пораньше, отстоял очередь и взял... еще четыре. "Больше совесть не позволила", — написал в своем Facebook кандидат на высший государственный пост на Украине. Впрочем, через некоторое время кандидат понял, что пять шапок ему будет маловато. И о снова вернулся на стенд компании еще за одной, сообщает РИА Новости.

Сотрудник стенда швейцарской страховой компании отметил, что обычно люди не жадничают. На стенде нет ограничений в виде одной шапки в одни руки. Обычно посетители берут одну, максимум две шапки.

В 2019 году на форум в Давос приехали около трех тысяч представителей международной бизнес-элиты, дипломаты, представители правительств, главы и руководители крупнейших компаний и банков.

Знаменитости или высокопоставленные участники Давосского экономического форума, как правило, на бесплатные шапки не реагируют. Их разбирают обычно туристы на память о Всемирном экономическом форуме.

Что касается Игоря Шевченко, то его шесть трофейных шапок – хороший пиар-ход перед мартовскими президентскими выборами, позволивший заявить о себе так, чтобы тебя услышали и запомнили. Пусть и с определенной стороны.

Кроме того, о желании баллотироваться на второй президентский срок намерен 29 января заявить президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявила представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. Она выразила надежду, что украинскому обществу будет интересно узнать, какая у Порошенко будет программа на новый срок, кто станет его доверенными лицами и какой курс Украине предложит президент Украины на новый срок. Ранее, встретив на форуме в Давосе еще одного кандидата на президентское кресло Юлию Тимошенко, Порошенко надулся, как мышь на крупу.