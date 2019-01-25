Новая стратегия развития противоракетной обороны США, а также создание американских космических войск говорят о том, что Штаты хотят доминировать в космосе и проводить там военные операции, заявили в МИД РФ.

Одновременно с этим Россия считает, что околоземное пространство должно быть использовано только в мирных исследовательских целях, пишет агентство ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Москва поддерживает и продвигает целый ряд инициатив, которые должны предотвратить гонку вооружений в космосе. Также Россия работает над законодательной базой, которая поможет избавить орбиту от оружия. Похожее соглашение уже действует между РФ и КНР. Две страны договорились не размещать боевые комплексы в околоземном пространстве.

Напомним, 17 января США опубликовали стратегию развития своей ПРО. Она должна защитить Соединенные Штаты от новых крылатых и гиперзвуковых ракет, которые разрабатывают Россия и Китай. Среди прочего Пентагон планирует усилить спутниковую группировку. В нее войдут как космические аппараты-разведчики, так и перехватчики.