В Москве потушен пожар в многоквартирном доме

В жилом доме, расположенном в Жулебино, сегодня днем, 25 января, загорелась квартира.

Оперативно приехавшие пожарные в течение нескольких минут ликвидировали пламя.

По словам очевидцев, пострадали два человека — ребенок грудного возраста и молодая женщина. Их вынесли на руках и увезли на скорой в больницу. В настоящий момент информация об их состоянии отсутствует.

О причинах пожара не сообщается.