"Прогресс" отстыковали от МКС, чтобы утопить в Тихом океане

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от МКС, затем он сойдет с орбиты. Несгоревшие обломки корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана, рассказали РИА Новости в институте ЦНИИмаш, в который входит Центр управления полетами.

Двигательная установка кораблся должна включиться на торможение в 19:08 по московскому времени, она будет работать 3,5 минуты, после чего корабль начнет сходить с орбиты. Обломки "приводнятся" в 19:50.

В составе МКС "Прогресс" находился с 10 июля. Дату запуска следующего корабля пока не определили.