Чемпионка Олимпиады-2016 дисквалифицирована на 8 лет за допинг

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро по бегу кенийка Джемима Сумсон получила внушительный срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила спортсменку на 8 лет.

Изначально легкоатлетка за употребление эритропоэтина (ЭПО) была отстранена на четыре года, однако впоследствии стало известно, что ее показания оказались неправдой, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт IAAF. Кроме того, ей вменили подделку необходимых документов из больницы.

В итоге 34-летняя кенийка получила 8 лет дисквалификации, а отсчет ведется с 17 января 2019 года.