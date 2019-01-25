Беспилотник Greenpeace атаковал завод по переработке ОЯТ во Франции

На западе Франции экологическая организация Greenpeace с помощью двух беспилотников атаковала завод по переработке ядерного топлива в городе Ла-Аг. Один из аппаратов скинул на крышу хранилища дымовую шашку.

В Greenpeace свои действия объяснили тем, что считают данный атомный объект уязвимым. В частности, крыша хранилища изготовлена из обычного металлического листа, который не способен защитить наполненные радиоактивными материалами бассейны в случае злонамеренных действий с воздуха, подчеркивается в сообщении организации в Twitter.

Представитель корпорации Orano (компании-оператора АЭС) заверили, что инцидент не повлиял на уровень безопасности объекта. Теперь компания намерена подать жалобу на нарушение регламентирующих работу АЭС правил.