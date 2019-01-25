Скворцова о смерти онкобольной девочки: мы это так не оставим

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вызвала для разговора в Москву врачей, которые не смогли установить правильно диагноз девятилетней девочке, которая скончалась в начале января в одной из больниц города Копейска Челябинской области.

Как передает РИА Новости, об этом Скворцова проинформировала общественность на семинаре по обсуждению нацпроекта.

Она сообщила, что родители пациентки длительное время жаловались, что у их дочери наблюдается утренняя тошнота и рвота.

Скворцова подчеркнула, что "студент третьего курса знает, что это повышение внутричерепного давления — исключи опухоль мозга".

По ее словам, вместо этого медики проверили желудок и сказали родителям, что все нормально, гастрита нет, а в итоге было упущено время – когда девочку в бессознательном состоянии привезли в больницу, было уже поздно. Вскоре она скончалась от онкологического заболевания.

Министр назвала происшедшее "примером непрофессионализма" и сообщила о том, что поручила главе Росздравнадзора Михаилу Мурашко вызвать к ней на прием тех врачей, которые "лечили" девочку и их преподавателей.

"Я хочу с теми и другими переговорить, как такое возможно", — заявила Скворцова, подчеркнув, что "мы этот случай так не оставим".

Ранее сообщалось, что в одну из больниц Копейска поступила девятилетняя девочка, которой осенью 2018 года врачи сперва поставили диагноз ротавирус, а затем гастрит. В новогодние праздники ребенок скончался от опухоли и отека головного мозга.

После обращения родителей в следственные органы региональное управление СКР начало проверку обстоятельств смерти школьницы.