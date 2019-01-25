В "Прямом эфире" прозвучали реальные воспоминания детей блокадного Ленинграда

В Санкт-Петербурге начались мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня.

Тем, кто пытается переписать историю и заявляет, что вся история блокады – это якобы "большая советская мистификация", в студии "Прямого эфира" ответили те, кто сам чудом пережил то страшное время, или слышал эти воспоминания от своих самых близких людей – прежде всего, от родителей.

Валентина Талызина пришла в студию с книгой "Блокадный дневник", которую ей подарила составитель Нина Павлова.

Это воспоминания о блокаде ленинградских школьников и взрослых, большинства из которых уже нет в живых.

О том, как поутру по дороге за пайкой хлеба находили в сугробах умерших, как постепенно уменьшалась эта пайка, как топили снег из сугробов (воды-то не было), а иногда и ели его, как варили студень из столярного клея, как матери хоронили своих малышей, а малыши – родителей, рассказали детьми пережившие блокаду Людмила Мясникова, Эллен Ранд, Олимпиада Пескова, Леонтина Щеглова, Екатерина Ленцман, Нина Колягина (Ламбинен) и сама Нина Павлова.

Ее появление в студии стало для всех сюрпризом: Нина Ивановна, которая возглавляла Общество жителей блокадного Ленинграда в Таллине, рассказала о том, как составлялся этот сборник, а ее дочь, которая живет в Санкт-Петербурге, принесла ленточки в оливково-зеленых цветах колодки медали "За освобождение Ленинграда".

Повязывать такие ленточки в память о героизме блокадников стали после аналогичной инициативы с георгиевскими ленточками, отметила Лидия Юмашева.

На связь со студией из Парижа вышла Елена Ростропович — дочь Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. С ними дружил автор знаменитой "Ленинградской симфонии" Дмитрий Шостакович.

Елена поделилась воспоминаниями о блокаде своей матери. А рассказывала она о том, как люди не хоронили близких, чтобы получать на них карточки, и о трупах с вырезанными ягодицами

Фрагменты "Блокадного дневника" читали также Светлана Немоляева – жена блокадника Александра Лазарева, Вера Васильева и Лариса Лужина.

Она принесла в студию плюшевого медвежонка, которого подарил ей отец, умерший от истощения во время блокады Ленинграда.

Что рассказывала о том страшном времени по воспоминаниям своей матери Елены Образцовой Елена Макарова?

Как вспоминает войну Эдита Пьеха, и как чайка помогла Ларисе Лужиной найти на Пискаревском кладбище могилу отца?

Почему Нина Павлова в детстве стеснялась рассказывать, что пережила блокаду, а отец Анастасии Мельниковой не хотел рассказывать ей о войне? И как поднимала раненых фронтовиков донорская кровь блокадников?

Страшная правда о блокаде Ленинграда в воспоминаниях очевидцев – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".