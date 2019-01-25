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25 января 201917:33

РАН рассказала, стоит ли бояться Апофиса

Global Look Press

Олицетворение мрака и зла Земле не страшно. Сближение Апофиса с Землей в 2068 году не представляет угрозу для нашей планет. Но при одном условии: если к тому времени не произойдет существенное изменение его орбиты.

"Я могу со всей уверенностью сказать, что столкновения в 2068 году не будет. Для Апофиса на ближайшие 100 лет вероятность столкновения очень маленькая, это ничтожная величина, поэтому астероида Апофис бояться не следует", — заявил старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков на видеоролике, который Роскосмос разместил на своем канале в YouTube.

Но орбита Апофиса все же может измениться после 2029 года, отмечает со ссылкой на Сергея Нароенкова ТАСС. Астероид в очередной раз сблизится с Землей в 2029 году. И сблизится на небольшое по космическим масштабам расстояние – 38 тысяч километров. Это примерно то расстояние, на котором над Землей парят геостационарные спутники.

После 2029 года можно будет говорить об изменениях в орбите Апофиса, считают ученые.

Последствия падения Апофиса на Землю в 2006 году смоделировали ведущий научный сотрудник Института прикладной математики имени М.В. Келдыша Вячеслав Ивашкин и ассистент МГТУ имени Баумана Кирилл Стихно. Диаметр астероида они оценили в 270 метров. При падении такое небесное тело создаст на земле кратер диаметром около 6 километров, вызовет обрушение целого ряда зданий, трещины на земле и может вызвать всплеск тектонической активности. Тротиловый эквивалент взрыва при падении астероида составит 1600-1800 мегатонн.

Апофис самой серьезной космической угрозой для планеты за последние 200 лет назвал старший научный сотрудник Главной Пулковской астрономической обсерватории Сергей Смирнов.

Сейчас исследователи убеждены, что диаметр Апофиса больше – превышает 300-330 метров. Падение одного 300-метрового астероида не вызовет наступления глобальной ядерной зимы. Но падение такого космического тела может привести к одному году без урожаев, что может вызвать голод во многих странах. На всякий случай на Земле стали готовиться к уничтожению Апофиса, если он опасно приблизится к планете.

Астероид 2004 NM4 был обнаружен в 2004 году. Он получил имя Апофис. Так звали египетского бога тьмы и хаоса.

Предположение о возможности столкновения Апофиса с Землей в 2068 году высказали ученые из Санкт-Петербургского государственного университета. По их расчетам, астероид пройдет мимо Земли в 44 миллионах километрах в 2044 году, в 2051 году — в 760 тысячах километрах от нашей планеты, а в 2060 году — в 5 миллионах от Земли.

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