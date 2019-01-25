Греческий парламент одобрил соглашение о переименовании Македонии

Парламент Греции одобрил соглашение о переименовании Республики Македонии в Республику Северная Македония. Ратификацию договора поддержали 153 депутата, против были 146 депутатов, еще один воздержала.

В ходе голосования депутат ультраправой партии "Золотая заря" ответил: "Нет предательству". На это председатель парламента напомнил, что есть только три голоса: "за", "против" и "воздержался". "Нет предательству" – нет голоса", — добавил он. Голосование продолжилось после перерыва, передает РИА Новости.

Ратификацию договора приветствовали в Евросоюзе. Брюссель подчеркнул, что с самого начала решительно поддерживал соглашение. Глава Европейского совета Дональ Туск также поприветствовал ратификацию соглашения о переименовании Македонии.