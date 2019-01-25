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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
МИД РФ призвал российских туристов к осторожности в Венесуэле
Волнения в Каракасе и других венесуэльских городах не утихают с начала года, своих сторонников на улицы выводят то противники, то сторонники властей.
Венесуэла привлекает туристов — национальные парки с дикой природой, скалами и орхидеями, самый большой в мире водопад Анхель, колониальная архитектура городов. 20-часовой перелет любителей экзотики не смущает. Но на протяжении уже нескольких последних лет российских туристов официально не отправляют в Венесуэлу.
"Мы не можем обеспечить безопасность, поэтому туда не возим. Хотя всем хочется посмотреть водопад Анхель", — рассказала Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии.
Вот 14 января этого года девушка помещает в Instagram снимки, сделанные в Венесуэле, и благодарит друзей за "грандиозные фотографии". Разумеется они в Венесуэле как неорганизованные туристы.
Число россиян, которые поехали в эту страну самостоятельно — отследить сложно. Виза сюда не нужна, прямых рейсов из нашей страны нет, добираются через другие государства.
"Ростуризм вчера выпустил предупреждение для самостоятельных туристов в Венесуэле, чтобы они избегали массовых мероприятий, следовали указаниям правительства", — пояснил Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.
Дауншифтеры из России говорят, что стараются быть осторожными, в митингах не участвовать. Сегодня транспорт работает, беспорядков они не заметили. Каракас оказался разделен на зоны, территорию, которая находится под властью оппозиции — наши граждане стараются обходить.
"Примерно после станции метро Venezuela Plaza идет территория оппозиции. Это район Каракоса, который называется Chacao. Он считается буржуазным, тут разные офисы и другие места. Простые работяги там не живут", — говорит Анна Осипова, жительница Каракаса.
МИД РФ выпустил предупреждение о ситуации в Венесуэле: "Демонстрации, проходящие в различных городах страны, привели к столкновениям манифестантов с сотрудниками полиции. Число погибших возросло до шести человек. Находящимся в Венесуэле российским гражданам следует проявлять осторожность, избегать посещения мест массового скопления людей".
Если с кем то из россиян, неорганизованных самостоятельных туристов что- то непредвиденное все же произойдет – необходимо обращаться в кризисно-ситуационный центр МИДа. Ростуризм тоже обещает всяческую помощь.
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