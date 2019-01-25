Месси попросил продолжить поиски Салы

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к полиции с просьбой не завершать поиски футболиста и своего соотечественника Эмилиано Салы, который был на борту пропавшего над Ла-Маншем самолета.

"Пока еще есть шансы и хоть какая-то надежда, я прошу вас продолжать поиски Эмилиано, — написал Месси в своем личном Instagram. – Все мои силы и поддержка с его родственниками и друзьями".

Напомним, что Сала направлялся на небольшом частном самолете из французского города Нант в Кардифф, с одноименным футбольным клубом которого подписал ранее контракт. Пролетая над Ла-Маншем самолет пропал с радаров. Поисковые работы длились трое суток и были завершены.