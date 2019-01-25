Фотоловушка приморского заповедника впервые сняла на видео четырех тигрят с матерью

Целый день тигриной семьи был зафиксирован на видео фотоловушкой, расположенной на территории национального парка "Земля леопарда".

На камеру попала вольная жизнь амурской тигрицы и четырех ее малышей, резвящихся непосредственно перед объективом.

Ночью хищница привела тигрят на вершину горы, покормила их, а затем отправилась на охоту. В ожидании нее детеныши успели хорошенько выспаться, поиграть друг с другом, повздорить и помириться. Все это время малыши находились там, где их оставила мать — рядом с фотоловушкой.

К вечеру тигрица вернулась и увела своих детей.

По словам сотрудников заповедника, тигриное семейство с четырьмя котятами в национальном парке было впервые зафиксировано на видео.

В настоящее время численность всех существующих амурских тигров едва превышает 500 особей. В 2017 году на территории "Земли леопарда" находилось чуть больше тридцати этих редких хищников.