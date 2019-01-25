Боевые машины брошены на расчистку снега в Волгограде

Десять инженерных боевых машин и двадцать бойцов Южного военного округа помогут Волгоградской области. Сильный снегопад завалил дороги в Быковском, Николаевском и Палласовском районах. Местные службы с разгулом стихии не справляются, поэтому губернатор обратился к военным, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Подразделение уже сформировано и выдвинулось в путь. Ему нужно преодолеть около 250 километров до места ЧС.

Среди инженерных машин есть даже тяжелая техника на базе танков Т-70 и Т-90. Речь идет, скорее всего, о 45-тонных бронированных ремонтно-эвакуационных машинах. У каждой есть бульдозерный отвал для расчистки снега и, например, кран, которым можно вытаскивать застрявшие автомобили.