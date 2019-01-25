Горящие танкеры: надежды найти моряков живыми нет

Найти живыми моряков с двух горящих в Черном море газовых танкеров надежды нет. Об этом заявили в пресс-службе Росморречфлота. Поисковая операция началась 21 января и продлилась по 25 января. Танкеры Candy (он же в прошлом Venice) и Maestro под флагом Танзании загорелись в нейтральных водах Черного моря. До сих пор на судах сохраняется угроза взрыва.

В это время они находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Один из танкеров находится под американскими санкциями. Поэтому войти в порт Темрюка он не мог. Это сделал экипаж второго танкера, а затем попытался в море перекачать голубое топливо с одного судна на другое, поясняет "Интерфакс".

Экипажи двух судов состояли из граждан Турции и Индии. 12 моряков были спасены, их жизни ничто не угрожает. 10 моряков погибли. Погибших уже опознали. Еще десятерых так и не удалось найти.

По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил безопасности при нелегальной перевалке природного газа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Сейчас танкер Candy дрейфует в сторону берега. Спасатели планируют высадиться на его борт.

Танкеры Venice и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в санкционном списке Минфина США. Вашингтон считает, что они с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.