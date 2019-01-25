Соперник "Зенита" по Лиге Европы усилился игроком "Челси"

Турецкий "Фенербахче" объявил о заключении арендного договора с нигерийским полузащитником Виктором Мозесом, который принадлежит лондонскому "Челси". В "Фенере" нигериец будет выступать на протяжении полутора лет – до конца сезона 2019/2020.

Решение о сделке было принято из-за сократившегося игрового времени Мозеса при новом главном тренере "Челси" Маурицио Сарри, сообщает Спорт24.Ru. При итальянском наставнике нигериец принял участие лишь в шести встречах сезона, проведя на поле в общей сложности 176 минут.

За "Челси" Мозес выступал с 2012 года. Данная аренда уже не первая в его английской карьере. Ранее "синие" уже отдавали его набираться игрового времени на небольшие сроки в "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Сток Сити".

"Фенербахче" – будущий соперник "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Оба матча соперников состоятся 12 и 21 февраля.