Дело Вышинского: Москалькова обратилась к ОБСЕ и ООН

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ОБСЕ с просьбой об активном содействии в освобождении задержанного на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Заявление Москальковой опубликовано на ее сайте.

В своем обращении Москалькова отметила, что преследование журналиста нарушает положения Всеобщей декларации прав человека, согласно которым каждый имеет право на свободу выражения своих убеждений. Омбудсмен подчеркнула, что журналистам следует гарантировать возможность осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с нормами международного права.

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан СБУ 15 мая 2018 года. 17 мая суд арестовал его на два месяца, после чего меру пресечения неоднократно продлевали. Журналисту, которого украинские власти обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия, грозит до 15 лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной и заявил, что Вышинского арестовали "за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство относительно сложившейся ситуации и призывал освободить журналиста.