ЦИК Украины зарегистрировал Ляшко и Тимошенко

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала кандидатами на пост президента Украины лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко и главу Радикальной партии Олега Ляшко.

Как передает "Интерфакс", кроме них ЦИК зарегистрировал еще ряд желающих занять высшую должность в стране.

Речь идет о представителе "Оппозиционного блока — партии мира и развития" Александре Вилкуле, выдвиженце партии "Народный контроль" депутате Верховной рады Дмитрии Добродомове, самовыдвиженце от фракции "Блок Петра Порошенко" Аркадии Корнацком и бывшем спикере украинского парламента Александре Морозе.

Ранее сообщалось о том, что свои документы в ЦИК сдал шоумэн и актер Владимир Зеленский.

В данное время в качестве кандидатов на участие в президентской гонке зарегистрированы 19 соискателей. Выборы главы государства состоятся 31 марта 2019 года.