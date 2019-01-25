Миронов хочет избавиться от депутата-погромщика Немировского

Ущерб на миллион рублей после неудачных переговоров нанес офису Capital Group в международном деловом центре "Москва-Сити" якобы глава отделения партии "Справедливая Россия" из подмосковного Красногорска Владимир Немировский. Лидер партии Сергей Миронов рекомендовал исключить его за это из партии.

Сергей Миронов крайне резко отнесся к этому инциденту. Он заявил, что Немировский не является главой отделения партии в Красногорске. Председатель совета местного отделения "Справедливой России" в Красногорске Михаил Хорсев подтвердил, что Немировский – член партии. Произошедшее в офисе строительной компании Хорсев назвал очередной глупостью и высоким самомнением Немировского. Он также добавил про оторванность Владимира Немировского от реальной жизни, сообщает РИА Новости.

Конфликт в офисе Capital Group был урегулирована службой безопасности компании. После этого в связи с нанесением ущерба последовало обращение в полицию. Кроме того, Владимир Немировский оторвал передний номер с автомобиля Rolls-Royce Phantom на стоянке бизнес-центра.