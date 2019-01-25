Пожар в Балашихе: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после пожара в Балашихе, в котором погибли двое рабочих. В одной из квартир они монтировали натяжные потолки, при этом взорвался газовый баллон. Можно ли выполнять эти работы безопасно?

Пока в квартире на 15-м этаже продолжают работать следователи, коммунальщики убирают обломки оконных рам и облицовки фасадов на парковке. Жители новостроек в Балашихе уверены, что причиной пожара стал взрыв газовых баллонов во время ремонта. До возгорания практически все слышали мощные хлопки.

- Были несколько взрывов, потом был пожар. Спустя некоторое время был еще взрыв.

На кадрах, сделанных очевидцами ночью, из окна на 15-м этаже валит густой дым. Через несколько секунд гремит еще один взрыв.

А вот запись Следственного комитета: во время осмотра места происшествия криминалисты обнаружили тела двоих погибших, а на полу квартиры — баллон газа. Такие обычно используют во время монтажа натяжных потолков.

"Изъяты два газовых баллона, а также соскобы со стен и потолков. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, планируется назначение химической и пожарно-технической экспертиз", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Погибшие мужчины действительно делали ремонт в новостройке — это подтвердил хозяин квартиры, с ним удалось связаться по телефону. По словам Дениса, монтаж натяжных потолков он заказал в некой фирме "Профи Сервис". Нареканий к работе не было.

- Делали там все довольно неплохо. У меня были сложные потолки, несколько уровней. Довольно кропотливая работа. Стоимость большая, поэтому я не мог привлечь кого-то с улицы.

Что же в таком случае стало причиной детонации баллонов, теперь предстоит выяснить следователям: неисправность оборудования или низкая квалификация рабочих? Кроме облицовки фасадов и оконных рам в результате взрывов и пожара получили повреждения шахта лифта и лестничные пролеты. Деньги на ремонт выделят в ближайшее время.

"Общедолевая собственность жильцов — это касается фасадов, это касается мест общего пользования — будет восстанавливаться за счет средств Фонда капитального ремонта Московской области", — сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Не исключено, что жители дома выдвинут иск к фирме и хозяину квартиры, в которой проходил ремонт: из-за взрыва у соседей повылетали стекла.