Хлеб подорожает не так резко, как курица

В России резко подорожала курица – рост стоимости зафиксировал Минсельхоз. По данным ведомства, в январе средняя цена на мясо птицы составила 117,2 тысячи рублей за тонну, это на 21,8 процента больше, чем годом ранее.

Потребительская цена за год выросла на 22,4 процента, в итоге сейчас курица продается в среднем за 152,7 рубля за килограмм.

Подорожало и другое мясо – говядина и свинина, однако не так резко: на 3,4 и 8 процентов соответственно.

Гендиректор группы "Черкизово" Сергей Михайлов пояснил, что рост цен на куриное мясо связан с подорожанием доллара. Кроме того, по его словам, в прошлом году цена на мясо птицы была слишком низкой – "неадекватна рынку".

А вот хлеб вырастет в этом году в цене на 5-6 процентов. Такой рост нормален и сопоставим с темпами инфляции, заявил РИА Новости глава Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Хлеб в России дорожает в среднем на 3-4 процента за год, это связано с ростом тарифов ЖКХ, повышением цен на ГСМ и арендными ставками.