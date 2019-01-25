В Магнитогорске задержали гражданина Киргизии, но не за взрыв

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, его искали по запросу местных властей за участие в беспорядках в городе Ош.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк, опровергнув информацию, опубликованную ранее в некоторых СМИ.

Волк подчеркнула, что Зайнабидинов был задержан в Магнитогорске 16 января по линии Интерпола – за участие в массовых беспорядках в 2010 году. В данное время он содержится под стражей.

31 декабря 2018 года в результате взрыва одного из подъездов многоэтажки в Магнитогорске погибли 39 человек. Следствие пришло к выводу, что трагедия произошла из-за утечки бытового газа. СКР призвал не доверять террористическим организациям, которые приписывают ЧП на свой счет.