Российская скелетонистка Никитина завоевала серебро этапа Кубка мира

Россиянка Елена Никитина завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в швейцарском Санкт-Морице. По итогам двух попыток результат российской спортсменки составил 2 минуты 18,0 секунды.

Отставание Никитиной от одержавшей победу канадки Мирелы Рахневой составило 0,23 секунды. Канадская скелетонистка продемонстрировала результат 2 минуты 17,77 секунды. Третье место заняла представительница Германии Жаклин Леллинг. Ее отставание от первого времени составило 0,86 секунды.

Напомним, что ранее в соревнованиях среди мужчин россияне Александр Третьяков и Никита Трегубов также финишировали в медалях.