Сборная Катара вышла в полуфинал Кубка Азии, обыграв Южную Корею

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжаются матчи плей-офф Кубка Азии по футболу. В Абу-Даби состоялся предпоследний матч 1/4 финала, в котором сборная Катара одержала минимальную победу над командой Южной Кореи.

Встреча между соперниками завершилась со счетом 1:0 в пользу будущего хозяина предстоящего чемпионата мира-2022. Автором единственного и победного гола на 78 минуте встречи стал полузащитник катарской команды Абдулазиз Хатем.

Таким образом, Катар пробился в полуфинал Кубка Азии, в котором он сыграет с победителем пары ОАЭ – Австралия. Он состоится позже. В другом полуфинальном поединке Иран поспорит за выход в финал со сборной Японии.