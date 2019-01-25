Смерть онкобольной девочки: возбуждено дело

После смерти 9-летней девочки, которой врачи не смогли поставить правильный диагноз, СК РФ завел уголовное дело, передает РИА Новости. Ранее следователи начали проверку в Копейске, где скончался ребенок.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что врачи, которые не смогли поставить диагноз, вызваны для разговора в Москву.

В следственные органы обратились родители ребенка, они рассказали, что с октября их дочь лечили сначала от ротавирусной инфекции, потом от гастрита, при этом причиной смерти стали опухоль и отек головного мозга.