Устав церкви Епифания противоречит Конституции Украины

Устав учрежденной в Киеве в декабре 2018 года Православной церкви Украины противоречит конституции Украины. По сути, церковь перестает быть отделенной от государства, что также явно противоречит Основному закону страны, отметили в Украинской православной церкви.

В частности, четвертый пункт устава новой церкви гласит, что членами ПЦУ являются все православные христиане Украины независимо от их национальности. "Не могут быть, а являются", — указал на вопиющую юридическую ошибку глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

Объединительный церковный собор при поддержке Константинопольского патриархата прошел в Киеве 15 декабря 2018 года. Константинополь учредил на Украине независимую от Московского патриархата церковь. Главой церкви был объявлен Епифаний. 6 января 2019 года Константинопольский патриарх вручил главе новой церкви томос об автокефалии. К томосу тоже сразу возникло много вопросов.

Ни одна из поместных православных церквей Православную церковь Украины не признала.