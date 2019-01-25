Воробьев объявил состав сборной России на шведский Еврохоккейтур

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым объявил состав команды на предстоящий третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры. Обращает на себя внимание небольшое представительство ЦСКА и СКА – лидеров КХЛ.

Полностью список приводит официальный сайт Федерации хоккея России. Он выглядит следующим образом:

Вратари – Илья Коновалов ("Локомотив"), Игорь Бабков ("Авангард"), и Петр Кочетков (ХК "Сочи");

защитники – Артем Зуб (СКА), Рушан Рафиков и Александр Елесин (оба — "Локомотив"), Виктор Антипин и Алексей Береглазов (оба – "Металлург"), Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Андрей Миронов ("Динамо" М.), Николай Демидов ("Сибирь") и Алексей Василевский ("Автомобилист");

нападающие – Кирилл Слепец, Григорий Денисенко и Денис Алексеев (все – "Локомотив"), Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев (оба — "Динамо" М.), Андрей Светлаков и Константин Окулов (оба – ЦСКА), Сергей Шумаков, Денис Зернов и Илья Михеев (все – "Авангард"), Александр Кадейкин и Антон Бурдасов (оба – "Салават Юлаев"), Андрей Кузьменко и Алексей Кручинин (оба – СКА), Анатолий Никонцев ("Спартак").

Напомним, что Россия стартует на шведском этапе Евротура 7 февраля матчем с Финляндией, после чего сыграет со Швецией (9 февраля) и Чехией (10 февраля).