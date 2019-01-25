ПАСЕем добро! Ведущая "60 минут" Ольга Скабеева отвечает на вопросы. Прямая трансляция

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева едва не пострадала во время работы в ПАСЕ. Зачинщиком драки стал украинский журналист Сергей Сидоренко, его поддержал депутат Борислав Береза. Теперь их поведение будет рассматривать специально созванная комиссия в Совете Европы.

В эти минуты на YouTube-канале Ольга Скабеева отвечает на вопросы.

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