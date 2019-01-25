Стало известно, для кого регистрация мобильников будет платной

Регистрация IMEI (международного идентификатора мобильного оборудования) гаджетов в базе данных не будет платной для абонентов и не должна привести к повышению стоимости этой продукции.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала автор соответствующего законопроекта, сенатор Людмила Бокова.

Она пояснила, что платить в обязательном порядке будут при регистрации импортеры, которые по ее словам, сами заинтересованы в данной процедуре, поскольку, таким образом, у них появляется возможность бороться в России с контрафактной продукцией.

Боков заявила, что импортеры будут вести базу данных, которую им придется периодически пополнять.

Она отметила, что физические лица, которые купят гаджеты за рубежом, могут их регистрировать в добровольном порядке. Это обойдется в 100 рублей. Что касается стоимости регистрации для импортеров, то, как подчеркнула сенатор, ее еще предстоит рассчитать.

Парламентарий полагает, что данная законодательная инициатива не отразится на абонентах и стоимости гаджетов.