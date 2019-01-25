Новости Происшествия

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25 января 201919:52

Самолет и вертолет столкнулись и упали на ледник в Альпах

Туристический самолет и вертолет столкнулись на севере Италии и упали на ледник в Альпах. Два человека были спасены, передает РИА Новости.

Как уточняет "Интерфакс", в результате авиакатастрофы, случившейся недалеко от границы с Францией, погибли четверо.

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