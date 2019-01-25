Переименованную Македонию готовы взять в НАТО

Македония станет 30 членом НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он также добавил, что подписание протокола о приеме произойдет в ближайшее время. После этого документ должны ратифицировать в парламентах рядя государств, и страна-претендент под именем Республика Северная Македония войдет в военно-политический блок, пишет агентство "Интерфакс".

Присоединение Республики к НАТО стало возможным после того, как Греция одобрила использование в названии страны слово "Македония". Вопрос для Афин принципиальный, так как это имя, по мнению местной оппозиции, принадлежит только греческой культуре и истории. Отдавать ее другой стране они не хотели.

Дебаты в парламенте заняли три дня. В итоге 153 депутата проголосовали за разрешение Македонии так называться, 146 политиков высказались против и один воздержался. Премьер-министр Алекс Ципрас назвал это событие началом новой эры на Балканах. Тем более что Республика Северная Македония становится другом Греции.

Македония образовалась в 1991 году после распада Югославии. Однако Греция долгое время отказывалась использовать официальное имя Республики и называла ее Скопией в честь столицы страны.