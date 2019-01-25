Бывшего советника Трампа освободили за четверть миллиона

Под залог в 250 тысяч долларов освобожден из-под стражи в зале суда экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун. Ему теперь можно посещать Вашингтон, но нельзя покидать пределы трех штатов – Флориды, Нью-Йорка и Вирджинии.

Бывший политический советник Трампа был задержан 18 января во Флориде, напоминает "Интерфакс". Ему предъявили обвинения сразу по семи пунктам, которые касаются расследования спецпрокурора Мюллера о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2016 года. Среди них: препятствование правосудию, оказание давления на свидетелей и сразу пять обвинений — дача ложных показаний.

Обвинения против Роджера Стоуна никак не связаны с президентом, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Величайшая охота на ведьм в истории нашей страны! Никакого сговора не было! К контрабандистам, наркоторговцам и торговцам людьми и то относятся лучше", — оценил арест Стоуна сам Дональд Трамп в своем Twitter.

При этом Дональда Трампа очень удивило то, что сотрудники ФБР провели арест Роджера Стоуна в прямом эфире CNN. Президента США заинтересовало, откуда журналисты телеканала узнали о предстоящем аресте его бывшего советника по политическим вопросам.