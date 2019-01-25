Из Доминиканы в Россию экстрадировали черного нефтяника

Антон Гаршин, обвиняемый в хищении крупной партии нефтепродуктов экстрадирован из Доминиканской республики в Россию.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подчеркнув, что мужчина был доставлен в РФ в сопровождении сотрудников национального бюро Интерпола.

Задержанный подозревается в том, что вместе с подельниками осуществил незаконную врезку в нефтепровод в Пензе, похитив свыше 60 тысяч литров дизельного топлива стоимостью около двух миллионов рублей.

После возбуждения уголовного дела по статье "кража" Гаршин скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск и задержан в январе 2019 года в Доминикане.