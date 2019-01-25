Картина зимней стихии: россиян испытывают мощные метели и снегопады

Снегопады на Средней Волге стали причиной задержки 12 пассажирских поездов. Некоторые из составов застряли прямо по пути в Уфу и Саратов питание и воду проводники раздают бесплатно. В самом Саратове не ходят трамваи — пути просто не успевают чистить от беспрерывного потока зимних осадков. В городе 10-балльные пробки, а уже к выходным метель обрушится на Марий Эл, Мордовию, Ульяновскую и Пензенскую области.

Груженые самосвалы работают круглосуточно, свозя со всего города щедрые подарки природы, плотный январский снег. В этом году в Самаре выпало уже 82 миллиметра снега. Это почти метр, на треть больше, чем в прошлом году.

Ежедневно с улиц Самары вывозят по 12 тысяч тонн снега и утилизируют на полигоне. Сейчас на кучах снега уже четырехметровая плотная подушка. И столько же высота снежных гор вокруг. К концу сезона огромная гора достигнет высоты 10-этажного дома. И это только один из четырех самарских полигонов.

Чтобы разместить весь снег, его укатывают бульдозерами. Получившийся снежный пирог тает потом на протяжении всего лета и окончательно растворяется только к ноябрю. Это почти круглогодичный ледник в Среднем Поволжье. Снегом завалены и все соседние регионы.

В Башкирии ночной снегопад привел к транспортному коллапсу, с утра и до вечера в Уфе — 10-балльные пробки. Машины шлифуют ледяной дорожный накат, сильный ветер победил многотонную Стеллу на въезде в Кумертау. Она рухнула под тяжестью снежной шапки.

Мощный снежный циклон накрыл Волгоградскую область. Сквозь сплошную белую пелену водители едут с риском для жизни.

"Страшно, конечно, но ехать надо", — говорит один из водителей.

В Саратовской области из-за обильных снегопадов отменили несколько пригородных электричек. В самом Саратове люди жалуются на непроходимые тротуары и отсутствие общественного транспорта. Тот, что есть, тоже приходится выталкивать из сугробов.

"Давайте выйдем все и подтолкнем. Это поможет всем поехать", — призывает водитель застрявшего автобуса.

Метель и снегопад в Оренбурге и Челябинске. На опасных участках трасс дежурят дополнительные экипажи ДПС. Трассы заметает мгновенно, отличить обочину от дороги практически невозможно. Повсеместно идет борьба со снегом. Но даже при этом в час пик проехать по дорогам можно с трудом.

В Самаре таксист пытался объехать пробку по трамвайным путям. В итоге его пришлось тянуть на тросе тем же трамваем. Испытание осадками, по прогнозам синоптиков, продолжится.