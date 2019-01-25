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25 января 201920:25

"Прогресс" затоплен в Тихом океане

"Роскосмос" сообщил, что космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане. Как уточняет "Интерфакс", это был корабль-рекордсмен: ранее он добрался до МКС всего за 3 часа 40 минут.

"Прогресс МС-09" находился в составе станции с 10 июля. Дата пуска следующего корабля пока не определена.

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