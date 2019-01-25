"Спартак" разгромил "Зенит" на турнире в Катаре

В Катаре продолжается турнир с участием четырех клубов российской премьер-лиги. Во втором туре московский "Спартак" нанес поражение "Зениту" со счетом 3:0.

Первый острый момент в матче создали петербуржцы. Артем Дзюба не попал в ворота москвичей. Но затем преимущество прочно перешло к "Спартаку". Красно-белые несколько раз серьезно побеспокоили вратаря "Зенита" Михаила Кержакова. Сине-бело-голубые в свою очередь едва не забили в середине тайма. Удар Клаудио Маркизио принял на себя спартаковский защитник Георгий Джикия.

И тут же "Спартак" забил первый мяч. Георгий Мелкадзе сыграл в стенку с Софьяном Ханни и поразил ворота "Зенита". Через минуту капитан москвичей Денис Глушаков не дал опомниться петербуржцам и удвоил преимущество красно-белых. Перед перерывом Денис мог забить третий, но не использовал передачу Мелкадзе.

В перерыве команды провели немало замен, но сама игра не изменилась. "Спартак" владел преимуществом и чаще угрожал воротам. Могли забить Михаил Игнатов и Педро Роша. У "Зенита" упустил возможность отличиться Антон Заболотный. На 73 минуте Луиз Адриано отобрал мяч у Маттиаса Краневиттера, вышел один на один с вратарем "Зенита" и забил третий мяч.

"Спартак" нанес крупное поражение "Зениту" и одержал победу на турнире. Петербуржцы же проиграли в Катаре обе встречи.