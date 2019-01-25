Спасти Умку: годовалого медвежонка на Чукотке возвращают в природу

Московские зоологи участвуют в уникальной операции по спасению осиротевшего белого медвежонка, которого обнаружили на Чукотке. Обычно таких животных, обреченных на гибель в дикой природе, отдают в питомники. Но в этот раз впервые в мире, ученые решились на эксперимент. И незаметно помогают медведице самостоятельно выживать в условиях Арктики.

Маленькая Умка по-детски, неумело, вгрызается в кусок мерзлого мяса, подброшенного людьми. Осиротевший и очень голодный медвежонок появился у чукотского поселка Рыркайпий в декабре 2018 года. С того дня началась беспрецедентная компания по спасению маленькой медведицы.

"Кушай, набирайся сил", — желают молодой медведице издалека люди.

Без помощи людей Умка обречена на смерть. Ей год, в таком возрасте медведи без матери не выживают. В лучшем случае их отправляют в зоопарк. Но только не в этот раз.

Постоянно на связи с Чукоткой — Москва. Местные волонтеры по телефону получают указания от столичных ученых. Медвежонка пытаются научить выживать в естественных условиях.

"Ее не было. Пошла смотреть, искать следы. По этим тушам там даже нет следов того, что она покушала", — отмечает волонтер.

Ежедневный видеоотчет делает жительница поселка Рыркайпий Татьяна Миненко — волонтер медвежьего патруля. Издалека, чтобы не приручить, следит за Умкой и передает данные в научно-экспедиционный центр. Каждый параметр фиксируют.

"Наш медвежонок явно из хитрых, жизнь его научила. И так как мы следим за поведением каждый день: мы видим, что он такого недюжинного интеллекта. Надеемся, что медвежонок сможет все-таки вернуться в дикую жизнь", — рассчитывает генеральный директор научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Андрей Болтунов.

Самое сложное — убедить местных жителей не подкармливать Умку. Человеческая еда для нее равносильно яду: привыкнет, не сможет охотиться, а значит погибнет. Чтобы кормить медвежонка, изо льда выпилили тушу моржа и сделали закладки по всей округе. Деньгами и советами волонтерам помогает московский зоопарк.

"В дикой природе животным однозначно лучше. И уникальность этой ситуации в том, что животное достаточно взрослое, ему уже год, достаточно адаптированное", — рассказывает об Умке координатор программы по белым медведям в российских зоопарках Марина Галищук.

Страх перед людьми — этому тоже учат Умку. Когда-нибудь потом это чувство спасет ей жизнь. А вот от общения со взрослыми сородичами оградить не удается.

"Вот этот большой, наглый медведь не дает ей спокойно покушать. Моя ты девочка! Ребрышко спокойно обгладывает", — умиляется волонтер.

Но, кажется страхи оказались напрасными: Умка и большой зверь подружились. И это хорошо. Ведь сколько медведя не корми, а он все равно нерпы хочет. И взрослый друг, умеющий охотиться, Умке очень нужен.