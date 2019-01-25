Лавров высказался по Венесуэле, Ливии и Сирии

США проводят деструктивную политику в отношении Венесуэлы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как передает "Интерфакс", об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции в ходе визита в Марокко.

Он подчеркнул, что Вашингтон открыто призывает к госперевороту в Венесуэле и в Москве считают такое поведение подрывающим основы Организации Объединенных Наций.

Лавров пообещал, что с осуждением данной политики Россия выступит на Совбезе ООН.

Говоря о ситуации в Ливии, министр подчеркнул, что установление искусственных сроков для проведения выборов в Ливии, является контрпродуктивным и позиция России и Марокко в этом вопросе – совпадает.

Он рассказал о том, что Москва работает в Ливии со всеми политическими силами, стараясь договориться о единых правилах игры.

Что же касается Сирии, то Лавров отметил, что в ходе переговоров в Москве между президентами России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подтвердили заинтересованность Москвы и Анкары в полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности САР.