Живой факел: облитый керосином обгоревший подросток бросил школу олимпийского резерва

Московские врачи спасают жизнь 15-летнему школьнику, который едва не сгорел заживо. Его доставили в реанимацию с ожогами 98 процентов тела. Не исключено, что подростка облили керосином и подожгли те, кого пострадавший считал друзьями. В этой шокирующей истории разбирается Следственный комитет.

Тимур Финогин лишь на мгновение попадает в объектив камеры наблюдения. На бегущем подростке горит одежда. А началось все несколькими минутами ранее на лестничной площадке.

"Были какие-то вопли, какие-то удары об двери, об стены. Чувствуется, была драка", — отмечает очевидец Валерия Кустова.

По словам Валерии Анатольевны, когда она посмотрела в дверной глазок, чтобы понять, что происходит, подъезд уже заволокло густым дымом.

С пятого этажа, где все и произошло, Тимур смог пройти два лестничных пролета. Уже на четвертом этаже на крик о помощи из квартир выбежали люди и попытались потушить подростка. Однако, в какой-то момент он вырвался и побежал на улицу.

Именно родители Артема пытались помочь незнакомому юноше, пока сын вызывал врачей. Пока пострадавшего несли до машины скорой помощи, он, уже в бреду, повторял одно и тоже.

"Он им говорил: отойдите, зачем вы это сделали? Такие фразы. Судя по этому, кажется, что это не несчастный случай, а именно его намеренно подожгли", — предполагает Артем.

В уголовном деле пока свидетелями проходят двое друзей Тимура, которые были с ним в тот вечер. Олег и Камрон утверждают, что это был несчастный случай. Следователи тем временем выясняют, для чего у подростков была с собой канистра с керосином.

"Следователи проверят условия жизни и воспитания подростков в их семьях", — добавляет помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Оксана Пищулина.

И сам обгоревший мальчик, и его друзья состоят на учете в полиции. По словам мамы Тимура, все началось год назад, когда сын завел новых приятелей. Начал прогуливать уроки, потом бросил спорт и отказался поступать в школу олимпийского резерва. Первый раз участковый посетил семью после того, как ее сын попал в больницу с алкогольным отравлением. Уже через месяц у него нашли наркотики.

"Он ушел гулять полдесятого, а потом к нам пришла полиция, — вспоминает мама Тимура Зифа Финогина. — Ваш ребенок отравился феназепамом с теми ребятами, где один его одноклассник".

По словам матери, запертый в своей комнате, Тимур выпрыгивал к друзьям из окна второго этажа. Походы к психологу тоже не помогали.

"Мама, найди мне тогда друга", — просил Тимур.

"Ты же взрослый! У тебя в начальной школе был хороший друг, что у вас не срослось?" – интересовалась у сына мать.

Сейчас родным Тимура остается одно — верить в чудо. Юноша с сильнейшими ожогами пока в реанимации.