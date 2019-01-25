Возросло число жертв столкновения самолета с вертолетом

Число жертв двойной авиакатастрофы в Италии, где столкнулись и упали на ледник вертолет и самолет, возросло до пяти. Ранее сообщалось о четырех погибших. Двух человек удалось спасти.

Как уточняет РИА Новости, самолет принадлежал организаторам горнолыжных спусков.