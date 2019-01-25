КХЛ. "Автомобилист" одержал победу над "Нефтехимиком"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Нижнекамске, где встречались команды Восточной конференции. "Нефтехимик" принимал лидера Востока "Автомобилист" из Екатеринбурга и проиграл 0:3.

Гости забросили по шайбе в каждом из периодов. Андрей Оидин отличился на пятой минуте, Анатолий Голышев на 30, а Евгений Грачев на 54. В итоге победа "Автомобилиста" 3:0.

Благодаря этому выигрышу "Автомобилист" набрал 81 очко и продолжает лидировать на Востоке. У "Нефтехимика" 44 очка и десятая позиция.