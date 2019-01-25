Главному полицейскому города Чехов запрещено ночью выходить из дома

Бабушкинский суд Москвы избрал в отношении главного полицейского подмосковного города Чехов Андрея Большакова меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок два месяца.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Мария Боровикова. Она подчеркнула, что до 23 марта главному полицейскому подмосковного Чехова запрещено в период с 22:00 до 6:00 мск выходить за пределы жилого помещения, а также общаться со свидетелями.

В то же время суд отправил под арест двух подчиненных Большакова — Александра Мазепу и Андрея Кузнецова. Они обвиняются в получении взятки.

Сам же начальник отдела МВД по городскому округу Чехов был задержан по обвинению в незаконном обороте оружия.

При обыске 24 января на квартире у Большакова был обнаружен пистолет Макарова со снаряжённым магазином, в котором имелось четыре патрона. При этом номерные обозначения на пистолете были спилены.