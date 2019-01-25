В Москве мужчина зарезал женщину, вторую ранил

Мужчина с ножом напал на двух женщин в квартире на Проспекте мира в Москве, одна из них погибла, вторая госпитализирована.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного главного управления МВД.

Отмечается, что нападавший задержан, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели происшедшего.