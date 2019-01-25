"Золотой орел": "Движение вверх" взяло три премии, "Лед" отмечен за музыку

В Москве в 17 раз вручают российскую национальную кинопремию "Золотой орел". Церемония награждения проходит в первом павильоне киностудии "Мосфильм".

Анна Михалкова и игравший в фильме "Лед" Александр Петров отмечены за лучшие роли в сериалах 2018 годах. За музыку к фильму "Лед" награды получили Антон Беляев и Дмитрий Селиванов.

"Пожалуйста, не жалейте денег на записи живых симфонических оркестров, — обратился к продюсерам номинант категории композитор Алексей Рыбников. — Первое, что слышат зрители — это музыка на титрах. Я сразу слышу, какого класса фильм".

Еще один фильм, вышедший, как и "Лед", при поддержке ВГТРК, "Движение вверх". Он получил высшие кинонаграды за лучший монтаж, работу звукорежиссера и лучшие визуальные эффекты.

В категории "Лучший анимационный фильм" награду получила "Гофманиада" киностудии "Союзмультфильм". В номинации "Лучший короткометражный фильм" верх взяла картина "Материя" продюсера и сорежиссера Марии Жигаловой-Озкан.

Как проходило вручение 17-й национальной кинопремии "Золотой орел" можно будет посмотреть в трансляции на канале "Россия 1". Старт трансляции 26 января 2019 года в 00:40.