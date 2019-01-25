Министр ВВС США: РФ опасна сейчас, КНР - в будущем

Вооруженные силы России представляют угрозу США в краткосрочной перспективе, а китайские — в долгосрочной.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон, подчеркнув, что КНР растет и осуществляет новации быстрее РФ, а потому вызывает больше опасений в будущем.

Она также призвала не забывать об угрозах, исходящих от так называемых стран-изгоев, таких как Иран и Северная Корея.

17 января президент США Дональд Трамп презентовал новую Стратегию дальнейшего развития американской системы ПРО, объявив, что она должна быть способна перехватить любую выпущенную по Штатам ракету.