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25 января 201922:13

Хоккеисты "Спартака" уступили московским динамовцам

фото: Хоккейный клуб "Динамо Москва"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился матчами в Москве, Подольске и Хельсинки. Московское "Динамо" в столичном дерби нанесло поражение "Спартаку" 3:1.

В московском матче первый гол состоялся только на 36 минуте, Динамовец Мик Индрашис поразил ворота красно-белых после передачи Вадима Шипачева. На 46 минуте Игорь Макаров развил успех бело-голубых, реализовав численное преимущество. Артем Федоров отыграл один гол и подарил "Спартаку" шанс уйти от поражения в основное время. Но за секунду до окончания третьего периода Шипачев поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 3:1 в пользу "Динамо". Оба клуба, выступающих в Западной конференции, набрали по 61 очку, но динамовцы стоят чуть выше – соответственно пятое и шестое места.

"Витязь" проигрывал на своем льду череповецкой "Северстали" 0:3 к 25 минуте встречи. Голы на счету Джефри Кирейда, Владислава Кодолы и Сергея Монахова. Но затем сценарий матча развернулся на 180 градусов. Борна Рендулич отыграл один гол во втором периоде, а в третьем он же, а также Михал Ржепик, Александр Семин и Геннадий Столяров забросили еще четыре шайбы и установили окончательный результат 5:3. "Витязь" набрал 56 очков и занимает седьмое место на Западе. У "Северстали" 40 очков и десятая позиция.

В Хельсинки "Йокерит" победил нижегородское "Торпедо" 4:2. На гол торпедовца Энди Мили хозяева ответили точными попаданиями Сакари Маннинен, Карл Столлери, Стив Мозес и Йон Норман. В самом конце встречи Михаил Варнаков сократил отставание. Набравший 70 очков "Йокерит" занимает четвертое место в Западной конференции. У "Торпедо" 55 очков и седьмое место на Востоке.

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