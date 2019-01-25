Трамп отменил шатдаун в США. До 15 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что удалось достичь соглашения с демократами и прекратить шатдаун.

Как передает РИА Новости, глава Белого дома проинформировал общественность, что американское правительство возобновит работу – на три недели, до 15 февраля. Это период, который оговорен во временной сделке.

При этом он подчеркнул, что после этого срока он может ввести режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса.

Самый протяженный в американской истории шатдаун продолжается уже 34 дня, в результате чего примерно четверть федеральных ведомств США работают с 22 декабря 2018 года по сокращенному графику. Причина в том, что демократы в Конгрессе и Сенате не готовы выделить Трампу требуемую им сумму на строительство стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить проникновение незаконных мигрантов.

В результате без жалования более месяца остаются около 800 тысяч американских госслужащих.