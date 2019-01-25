Подросток, мечту которого исполнил Путин, снял репортаж о проблемах экологии

Пятнадцатилетний Арслан Каипкулов – школьник, мечту которого ранее исполнил Владимир Путин – сделал новый репортаж, посвященный проблемам с экологией в родном городе, Сибае.

С ноября в Сибае ощущается запах серы, стоит смог из-за тления руды в недействующем карьере. Арслан снимал сюжет на подаренную Путиным видеокамеру. Он лично пообщался с чиновниками и местными жителями. И те, и другие охотно ответили на вопросы подростка, передает РИА Новости.

На свой репортаж Арслан потратил два дня. Он вел съемки урывками, в свободное от школы время. Подросток, ранее сделавший репортаж о борте номер один, признался: его мечта – снимать видеосюжеты для башкирского филиала ГТРК.

На канале рассказали, что подросток подошел к съемкам профессионально: у него был готов план репортажа, и он принес в ГТРК качественный видеоматериал. Специалистам осталось лишь смонтировать сюжет. Они отметили, что Арслан брал правильные ракурсы при съемке, снимал, как профессиональный оператор. Он очень ответственно отнесся к своему делу.

Накануне Нового года Арслан Каипкулов побывал на борту президентского самолета Ил-96. Мечту подростка исполнил Владимир Путин, узнавший от волонтеров о проекте "Мечтай со мной". Тяжелобольные дети прикрепили к стенду проекта конверты со своими мечтами. Президент взял пять конвертов, оставшихся на стенде, и обещал исполнить записанные в них желания. Мечта Арслана уже исполнена: он поговорил с Путиным, получил от него в подарок видеокамеру и снял сюжет о президентском самолете.

Арслан страдает редким заболеванием — первичным иммунодефицитом, синдромом гипер IgG4 – из-за него в организме появляются опухоли. В России это первый ребенок с таким диагнозом. Лекарства для него не включены в список жизненно необходимых препаратов. Сначала лечение подростка оплачивал благотворительный фонд, затем, после вмешательства прокуратуры, лекарства стал выделять региональный Минздрав.