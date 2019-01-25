В Москве загорелся ресторан

В московском ресторане, расположенном на пересечении улицы Плеханова и шоссе Энтузиастов, произошел пожар. Огонь охватил 150 квадратных метров крыши двухэтажного здания. Он также перекинулся на деревянную надстройку.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, передает РИА Новости. До прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 20 человек. Пострадавших нет.