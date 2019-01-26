Обвинения в изнасиловании: американский рэпер Крис Браун попал в центр скандала

Американский рэпер Крис Браун подал в суд на девушку, которая обвинила его в изнасиловании. Он в ответ обвиняет ее в клевете, сообщает телеканал "Россия 24".

В начале месяца французский журнал Closer опубликовал интервью с девушкой по имени Карима. Она заявила, что познакомилась с Брауном в клубе, а потом в компании других женщин отправилась с ним в отель. Когда она оказалась в номере, ее якобы изнасиловал сам Браун, его телохранитель и еще один мужчина. После этого Крис Браун был арестован полицией, впрочем, вскоре его выпустили без предъявления обвинений. Ранее Брауна уже привлекали к суду за избиение певицы Рианны, с которой он в тот момент встречался.